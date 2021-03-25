Бразилиа, , 17:39 — REGNUM Национальное агентство по надзору за здоровьем Бразилии ввело более строгие правила, которые вступают в силу 25 марта, в отношении использования масок в аэропортах и самолетах в связи с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии. Об этом пишет Prensa Latina.

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С 25 марта такие защитные средства, как акриловые или пластиковые маски для лица, маски FFP2 (известные как N95 и с клапанами), а также шарфы и платки запрещены в самолетах, зонах посадки и в местах ожидания багажа.

Согласно недавним исследованиям, маски FFP2/N95 не рекомендуются, потому что большое количество капель может вылетать при чихании или кашле и быстро рассеиваться вокруг. Аналогичным образом приостанавливается использование таких предметов, как одноразовые маски, поскольку они не защищают от коронавируса SARS-CoV-2.

Комплекс новых мер был одобрен Anvisa 11 марта. Меры были мотивированы увеличением числа инфекций и смертей от COVID-19 в стране, а также появлением штаммов коронавируса, которые могут быть более передаваемыми и смертельными.

Также уточняются основные правила: например, маски должны плотно прилегать к лицу, закрывая нос и подбородок. Также усилена обязанность носить его на протяжении всего полета.

В случае детей младше трех лет и людей с аутизмом или с ограниченными возможностями, которые препятствуют использованию маски, не нужно соблюдать правила в случае предъявления медицинского заключения.