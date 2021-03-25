Пекин, , 18:20 — REGNUM Американские бренды Nike и H&M вошли в конфликт с властями и гражданами Китая после того, как выразили недовольство по поводу принудительной работы мусульман-уйгуров на хлопковых плантациях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом 25 марта сообщает BBC.

Такие китайские платформы электронной коммерции, как Pinduoduo, JD.com и Tmall удалили H&M из своих каталогов. В свою очередь, коммунистический Союз молодёжи Китая обвинил Nike и H&M в распространении дезинформации, а знаменитости разорвали контракты.

Напомним, что в прошлом году компании отдельно друг от друга сделали заявление насчёт того, что обеспокоены информацией, что уйгуров насильно заставляют собирать хлопок. Всвязи с этим компании перестали закупать китайский хлопок.

«Распространять слухи, бойкотировать китайский хлопок и все равно пытаться заработать деньги в Китае? Какое интересное мышление», — написали представители Коммунистического союза молодёжи Китая в социальной сети Weibo 24 марта, поделившись ссылкой на заявления компаний.

Именно это заявление вновь привлекло внимание китайской общественности к фирмам Nike и H&M и заставило начать бойкотировать их продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона. Под запрет попал импорт компонентов компьютеров, некоторых изделий из хлопка. Эти меры введены в качестве давления на Пекин, который, как заявляет МВБ, нарушает права человека в Синьцзяне.