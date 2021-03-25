Минск, , 17:37 — REGNUM Охрану резиденции белорусского президента Александра Лукашенко усилили спецтехникой и личным составом милиции в отмечаемый оппозицией 25 марта так называемый День Воли.

Напомним, День Воли был учреждён 25 марта 1918 года в связи с провозглашением независимости Белорусской Народной Республики.

Флаг БНР активно использует на своих протестных акциях в Белоруссии прозападная оппозиция. 25 марта и 27 марта оппозиция собирается провести в Минске несанкционированные акции протеста.

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