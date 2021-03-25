Киев, , 17:32 — REGNUM Правительство Украины до сих пор игнорирует поручение президента Владимира Зеленского и ничего не делает для остановки импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Об этом заявил прессе 25 марта народный депутат Верховной рады Михаил Бондарь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий заявил, что правительство уже пора привлекать к ответственности и требует объяснений, почему власть не принимает никаких мер для остановки импорта.

«Даже президент официально сообщил, что дал распоряжение Шмыгалю закрывать преступный импорт электроэнергии из России и Беларуси. Этого же требуют наши союзники по НАТО, но при этом правительство не делает ничего», — заявил Бондарь.

Депутат отметил, что отвечать правительству все равно придётся, тем более, что они «игнорируют волю Зеленского». По его подсчётам, с начала 2021 года импорт тока из России и Белоруссии обошелся экономике Украины в сумму порядка 900 млн грн, которые правительство «отдало оккупантам и их другу Лукашенко».

Напомним, что еще 18 марта Бондарь опубликовал документ, согласно тексту которого президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение ограничений на импорт электрической энергии из России и Белоруссии, обратившись с поручением к премьер-министру Денису Шмыгалю «всесторонне рассмотреть вопрос и внедрить комплекс действенных мер». Власти Украины неправильно рассчитали запасы угля на нынешний осенне-зимний сезон и уголь закончился в стране еще в январе. Чтобы избежать масштабных проблем в экономике, страна закупала электроэнергию в России и Белоруссии.