Москва, , 17:31 — REGNUM Решение об обеспечении реализации избирательных прав граждан РФ, которые проживают в ДНР и ЛНР, должно быть найдено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил первый зампред профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия»).

«Я думаю, найдется решение, и оно должно быть найдено — без вывоза сотен тысяч граждан на территорию РФ для участия в голосовании», — заявил Нилов.

По его мнению, в сентябре реализовать вариант голосования аналогичный организации волеизъявления по поправкам к Конституции будет нереально — тогда жители Донбасса добирались до участков на специальных автобусах.

«Это сотни тысяч людей, а к сентябрю их граждан РФ будет еще больше», — отметил парламентарий.

Воспользоваться технологией «Мобильный избиратель» они также вряд ли смогут — для этого необходимо иметь регистрацию на госуслугах, говорит депутат Госдумы.

«Я бы предложил применять формулу, есть вариант, когда граждане России оказываются далеко от цивилизации, вахтовики, тундровики, ни интернета, ни сайта госуслуг ничего нет, а голосование происходит. Должна быть найдена похожая формула, но для массового применения», — рассуждает Нилов.

Он напомнил, что, например, на кораблях, организует выборы капитан, создает во главе с собой некую комиссию, которая организует процесс, подводит итоги и телеграммой отправляет результаты на большую землю.

При этом, по мнению, Нилова, решение о формате участия граждан РФ, проживающих в Донбассе, в выборах — «не решение ЦИК». Предполагается, что решение принимается на гораздо более высоком уровне.

В ЦИК обсуждается возможность голосования на выборах в Госдуму для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами, сообщил ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

18 марта ЦИК в своем телеграм-канале дал разъяснения по голосованию граждан РФ, проживающих за рубежом. Так, на территории России граждане, не имеющие регистрации в РФ, могут проголосовать, прикрепившись к избирательному участку через технологию «Мобильный избиратель». Они также вправе прикрепиться к «специальному» участку, определенному для голосования таких лиц. А за пределами страны граждане РФ могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ, информация о таких участках за рубежом есть на сайте Центральной избирательной комиссии. Участки для предстоящих выборов в Госдуму будут организованы после старта кампании, то есть в июне.

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