Москва, 25 марта, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Решение об обеспечении реализации избирательных прав граждан РФ, которые проживают в ДНР и ЛНР, должно быть найдено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил первый зампред профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Я думаю, найдется решение, и оно должно быть найдено — без вывоза сотен тысяч граждан на территорию РФ для участия в голосовании», — заявил Нилов.

По его мнению, в сентябре реализовать вариант голосования, аналогичный организации волеизъявления по поправкам к Конституции, будет нереально — тогда жители Донбасса добирались до участков на специальных автобусах.

«Это сотни тысяч людей, а к сентябрю их, граждан РФ, будет еще больше», — отметил парламентарий.

Воспользоваться технологией «Мобильный избиратель» они также вряд ли смогут — для этого необходимо иметь регистрацию на госуслугах, говорит депутат Госдумы.

«Я бы предложил применять формулу, есть вариант, когда граждане России оказываются далеко от цивилизации: вахтовики, тундровики, ни интернета, ни сайта госуслуг — ничего нет, а голосование происходит. Должна быть найдена похожая формула, но для массового применения», — рассуждает Нилов.

Он напомнил, что, например, на кораблях организует выборы капитан — создает во главе с собой некую комиссию, которая организует процесс, подводит итоги и телеграммой отправляет результаты на большую землю.

При этом, по мнению Нилова, решение о формате участия граждан РФ, проживающих в Донбассе, в выборах — «не решение ЦИК». Предполагается, что решение принимается на гораздо более высоком уровне.

В ЦИК обсуждается возможность голосования на выборах в Госдуму для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР с российскими паспортами, сообщил ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

18 марта ЦИК в своем телеграм-канале дал разъяснения по голосованию граждан РФ, проживающих за рубежом. Так, на территории России граждане, не имеющие регистрации в РФ, могут проголосовать, прикрепившись к избирательному участку через технологию «Мобильный избиратель». Они также вправе прикрепиться к «специальному» участку, определенному для голосования таких лиц. А за пределами страны граждане РФ могут проголосовать на участках в диппредставительствах или консульствах РФ, информация о таких участках за рубежом есть на сайте Центральной избирательной комиссии. Участки для предстоящих выборов в Госдуму будут организованы после старта кампании, то есть в июне.

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