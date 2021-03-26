Кострома, , 11:23 — REGNUM Жители села Тетеринского в Нерехтском районе Костромской области предложили установить на колокольню местного храма усилитель для сотовой связи — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Успенская церковь в селе Тетеринском, которую местные жители предложили использовать в качестве вышки Https://kostromamitropolia.ru

Тетеринское — достаточно крупный населённый пункт по меркам Костромской области. В нём живут 450 человек. Большая часть жителей села страдают из-за отсутствия интернета и устойчивой связи. На данный момент оптоволокно проведено лишь по двум улицам посёлка, связь присутствует в местных соцобъектах — ФАПе, садике и школе.

Устанавливать новую вышку связи мобильные операторы не хотят — нерентабельно. Жители обсудили проблему и провели народный сход, на котором было предложено обратиться к настоятельнице Свято-Успенского Тетеринского женского монастыря с необычной просьбой. Местные жители посчитали, что 45-метровая колокольня Успенской церкви может заменить собой башню, на которой можно разместить приёмопередающую аппаратуру.

Однако, игуменья Феофания посчитала предложение местных жителей нерациональным. По её мнению, размещать аппаратуру на колокольне 17 века не только рискованно, но и «некрасиво в духовном плане».

«Я не принимаю такого предложения. Некрасиво это, и в духовном плане, в том числе. Это церковное здание. Колокольня не для этого создавалась, она нужна для других целей. Вопрос надо по-другому решать. Если область и район в чём-то нуждаются, то надо это строить. Пусть устанавливают вышку», — сказала настоятельница монастыря игуменья Феофания.

Отметим, что решить проблему селян можно и без колокольни — с помощью установки отдельной базовой станции. Для этого местные власти должны заявиться на конкурс местных инициатив, выиграть его и получить субсидию на обустройство базовой станции от области. Несмотря на частые жалобы жителей отдалённых районов региона на неустойчивую сотовую связь и отсутствие интернета органы местного самоуправления в последние два года не подавали заявок на этот проект.

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