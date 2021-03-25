Мадрид, , 17:27 — REGNUM В Испании насчитывается 2,27 миллиона челове, иммунизированных двумя дозами AstraZeneca, но до коллективного иммунитета еще далеко. Об этом пишет издание La Razón.

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Автономные сообщества воспользовались одобрением Европейского агентства лекарственных средств и министерства здравоохранения Испании, которые предоставили вакцины AstraZeneca для ускорения процесса иммунизации. За последние часы они ввели 210 897 вакцин против COVID-19, из которых количество введенных доз с момента начала этого процесса, то есть с 27 декабря, составляет 6 миллионов 620 тысяч.

Согласно данным, собранным министерством здравоохранения, 119 639 из этих доз, введенных в последние часы, были использованы для завершения полной иммунизации у людей, которые уже получили первую дозу, с которой общее количество полностью иммунизированных против COVID-19 насчитывает 2 миллиона 276 человек.

Правительство поставило перед собой цель провести иммунизацию 70% населения Испании летом, тем самым обеспечив коллективный иммунитет. Чтобы добиться этого, все равно потребуется вакцинировать около 30,8 млн испанцев всего за три месяца. Это цифра, которая кажется экспертам невероятной. Реактивация вакцины AstraZeneca и прибытие в конце апреля однокомпонентных вакцин Janssen позволят еще больше ускорить вакцинацию, но Испании будет трудно достичь поставленной цели за такое короткое время.