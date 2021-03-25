Сыктывкар, , 17:26 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 70 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Наибольший прирост за сутки выявлен в Сыктывкаре — 17 случаев и Воркуте — 16. Всего под медицинским наблюдением находятся 1689 человек.

По данным ведомства, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 41 223, 793 из них скончались.