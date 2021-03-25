Чебоксары, , 17:22 — REGNUM В Чувашии в три раза увеличили размер премиальных выплат спортсменам за участие и призовые места на Олимпийских Играх. Также значительную прибавку получат наставники, которые воспитали олимпийцев. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт об Олимпиаде, Паралимпиаде и Сурдлимпийских Играх. Согласно постановлению, размер поощрения за «золото» на данных престижных соревнованиях вырастет с 1 млн рублей до 3 млн рублей, за «серебро» — с 400 тыс. рублей до 1,2 млн рублей, обладатели «бронзы» вместо нынешних 300 тыс. рублей получат 900 тыс. рублей.

Втрое будет увеличено вознаграждение наставникам. Тренеры, чьи подопечные станут победителями данных международных соревнований, получат 1,5 млн рублей, за второе и третье места размер премиальных составит соответственно 600 тыс. и 450 тыс. рублей.

Также будет увеличена премия за участие в данных соревнованиях. Ранее спортсмены-участники получали 50 тысяч рублей, а их тренеры — 25 тысяч рублей. Согласно новой редакции, размеры премий увеличатся до 150 тыс. и 75 тыс. рублей соответственно.

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