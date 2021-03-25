Киев, , 17:21 — REGNUM Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль сегодня, 25 марта, встретился в Ватикане с папой Римским Франциском, сообщила пресс-служба Святого Престола.

Согласно источнику, стороныобратили особое внимание на некоторые актуальные вопросы двустороннего интереса, а также на разные темы, касающиеся жизни и деятельности католической церкви на Украине.

Среди других тем переговоров — кризис в системе здравоохранения и ситуация в Донбассе, при обсуждении которой папа Римский выразил надежду, что «недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам, которые будут способствовать мирному решению конфликта».

Согласно источнику, разговор продолжался примерно полчаса и завершился представлением делегаций и обменом подарками.

Пресс-служба правительства Украины отчет об этом мероприятии еще не обнародовала. Более того, украинские СМИ обратили внимание, что визит Шмыгаля в Ватикан не анонсировался и пресс-служба правительства не предоставила никакой информации о нем.

ИА REGNUM напоминает, что Денис Шмыгаль является уроженцем Львова, который преимущественно является католическим городом. Ранее эксперты заявляли, что власти Украины взяли на вооружение наработки экс-президента Порошенко в религиозной сфере и сейчас готовят новую атаку на каноническую православную церковь.