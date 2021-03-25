Мадрид, , 17:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Испании и автономные сообщества не будут ужесточать ограничения на Страстную неделю. Об этом пишет La Razón.

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Несмотря на то, что 25 марта на Межтерриториальном совете было предложено закрыть второстепенные мероприятия в 8:00, чтобы ограничить передвижение внутри территорий, дело не пошло. Таким образом, сохраняются меры, которые уже были предусмотрены в соглашении, принятом в Межтерриториальном совете от 10 марта: закрытие населенных пунктов по периметру, комендантский час в 23:00 и встречи максимум шести человек на открытых площадках, и четырёх — на закрытых.

Опасения, что после пасхальной недели начнется четвертая волна коронавируса, подтолкнули минздрав, возглавляемый Каролиной Дариас, предложить автономным сообществам ужесточение ограничений. Кривая заражения уже снизилась, и в некоторых регионах уже наблюдаются снижения показателей. Минздрав Испании долгое время с беспокойством наблюдал за эволюцией скорости заражения или мгновенного основного репродуктивного числа (Rt). Этот параметр измеряет количество людей, с которыми в среднем контактировал каждый человек, инфицированный вирусом SARS-CoV-2. Несколько недель назад Rt достиг самого низкого уровня за всю пандемию. В середине февраля 2021 года число достигло 0,66 по сравнению с 0,60, достигнутым 9 мая 2020 года после трех месяцев строгого карантина. Это число начало расти и уже близко к пугающей цифре 1 в Испании — порогу, за которым инфекция снова начнёт расти среди населения. На сегодняшний день, по данным Института здоровья Карлоса III, показатель составляет 0,97.

Министерство здравоохранения также отмечает, что за последние 14 дней наблюдается стагнация случаев заболевания, а также незначительное изменение этого показателя в некоторых автономиях, что приведет к увеличению потребностей пострадавших в медицинской помощи, что еще более усугубляет проблему по сравнению с другими волнами: уровень заполняемости отделений интенсивной терапии (ОИТ) все еще находится на очень высоком уровне. В таких автономных сообществах, как Каталония и Мадрид, заполняемость этих критически важных объектов превышает 30%, а по стране в среднем составляет около 20%. Слишком высокий барьер, чтобы противостоять новой лавине пациентов.

Эти и другие данные, а также катастрофический опыт прошлого Рождества побудили Министерство предложить сообществам более жесткую линию сдерживания.