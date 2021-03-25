Пермь, , 17:16 — REGNUM В Перми 25 марта начал работу XV Камский форум — одно из главных деловых мероприятий для профессионалов рынка недвижимости, сообщает пресс-служба мэрии.

Форум собрал более 300 специалистов: застройщиков, девелоперов, риелторов, оценщиков, представителей управляющих компаний, маркетологов рынка недвижимости, банкиров и чиновников.

«Время и вызовы меняются. В то же время радует одно — Камский форум продолжает жить. Я уверен, что в рамках сессий мы, обменявшись мнениями, найдем взаимопонимание между властью и бизнесом. Мы осознаем необходимость создания условий по наращиванию объёмов строительства, понимаем свои обязательства по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Давайте вместе обсудим, какие ещё вопросы нам нужно решить, чтобы вы строили в нашем городе качественное и комфортное жильё», — сказал глава Перми Алексей Дёмкин.

Темой пленарного заседания стало вовлечение под строительство новых городских земель. Департамент земельных отношений администрации города уже проанализировал 42 территории. Три из них вовлечены под размещение объектов инженерной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов.

Девять 9 территорий входят в территорию общего пользования, и сейчас оценивается целесообразность пересмотра границ. Выявлено 30 территорий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот и использованы в дальнейшем под строительство. Общая площадь территорий составляет 12,6 га.

Анализу подвергли еще 126 земельных участков, по которым истёк срок действия договоров аренды. Перспективными для жилищного строительства названы 37 земельных участков.