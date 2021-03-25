Калуга, 25 марта 2021, 17:12 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с волонтерами навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Новикова и вручил ему мобильный телефон.
«Противостояние России и США»
Калужскому ветерану войны вручили мобильный телефон с безлимитной связью
«В очередной раз мы участвуем в хорошей акции, организованной партией «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы», — отметил он. — Участникам, ветеранам, фронтовикам вручаются мобильные телефоны с безлимитной сим-картой, чтобы они всегда оставались на связи. Николай Петрович — настоящий фронтовик, прошел всю войну. После войны более 50 лет он отработал на благо калужской страховой службы, удостоен множества наград за работу. Настоящий герой! Представьте, что еще 4 года назад он сам водил автомобиль».
В Российской Федерации установлены льготы для ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) и для ветеранов боевых действий в других военных конфликтах.
К ветеранам ВОВ, кроме участников собственно боевых действий в период 1941-1945 годов, приравниваются также лица, работавшие во время войны в тылу, на транспорте, а также занимавшиеся сбором неразорвавшихся боеприпасов.
Ветераны ВОВ имеют льготы при получении жилья и 50% скидку по оплате услуг ЖКХ, льготы по пенсионному обеспечению и медицинскому обслуживанию, внеочередное обслуживание в различных учреждениях, при установке телефона и т.п. Дополнительно – 50% скидку на печное топливо с доставкой к дому, преимущество при приобретении билетов на транспорт, внеочередное обслуживание в магазинах. Жители блокадного Ленинграда имеют право на бесплатную ежегодную путёвку в санаторий.
Согласно Федеральному закону № 5 «О ветеранах» ветеранам боевых действий положены бесплатное жильё, 50% скидка на услуги ЖКХ, льготы и компенсации на медицинское обслуживание и транспорт, дополнительные отпуска, льготы при приёме и обучении в ВУЗах, внеочередное получение дачных участков. Также им положены налоговые льготы.
Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда» предоставляются льготы по оплате услуг ЖКХ и приобретению социально значимых товаров, субсидии на лекарства и бесплатное санаторно-курортное лечение, 50%-ая оплата некоторых видов транспорта.
К ветеранам ВОВ, кроме участников собственно боевых действий в период 1941-1945 годов, приравниваются также лица, работавшие во время войны в тылу, на транспорте, а также занимавшиеся сбором неразорвавшихся боеприпасов.
Ветераны ВОВ имеют льготы при получении жилья и 50% скидку по оплате услуг ЖКХ, льготы по пенсионному обеспечению и медицинскому обслуживанию, внеочередное обслуживание в различных учреждениях, при установке телефона и т.п. Дополнительно – 50% скидку на печное топливо с доставкой к дому, преимущество при приобретении билетов на транспорт, внеочередное обслуживание в магазинах. Жители блокадного Ленинграда имеют право на бесплатную ежегодную путёвку в санаторий.
Согласно Федеральному закону № 5 «О ветеранах» ветеранам боевых действий положены бесплатное жильё, 50% скидка на услуги ЖКХ, льготы и компенсации на медицинское обслуживание и транспорт, дополнительные отпуска, льготы при приёме и обучении в ВУЗах, внеочередное получение дачных участков. Также им положены налоговые льготы.
Лицам, удостоенным звания «Ветеран труда» предоставляются льготы по оплате услуг ЖКХ и приобретению социально значимых товаров, субсидии на лекарства и бесплатное санаторно-курортное лечение, 50%-ая оплата некоторых видов транспорта.