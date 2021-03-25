Калужскому ветерану войны вручили мобильный телефон с безлимитной связью

Калуга, 25 марта, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с волонтерами навестил 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Петровича Новикова и вручил ему мобильный телефон.

«В очередной раз мы участвуем в хорошей акции, организованной партией «Единая Россия» совместно с «Волонтерами Победы», — отметил он. — Участникам, ветеранам, фронтовикам вручаются мобильные телефоны с безлимитной сим-картой, чтобы они всегда оставались на связи. Николай Петрович — настоящий фронтовик, прошел всю войну. После войны более 50 лет он отработал на благо калужской страховой службы, удостоен множества наград за работу. Настоящий герой! Представьте, что еще 4 года назад он сам водил автомобиль».

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