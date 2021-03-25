Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге идут обыски у дочерней компании «РЖД» из-за крупного мошенничества при выполнении контрактов в Выборгском районе Ленинградской области. О следственных действиях в железнодорожной структуре 25 марта сообщает издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM 1 Железнодорожные пути

В деле о крупном мошенничестве, по предварительной информации, фигурируют как минимум два контракта между АО «РЖД» и его дочерней организацией «РЖДстрой» в лице ее петербургского филиала «Строительно-монтажный трест № 1», заключенные в 2015 году. Один из них на 960 млн рублей, второй — на 460 млн рублей.

Следствие полагает, что компания по факту не выполняла оговоренный объем работ, а часть средств переводилась на счета фирм-однодневок. Общая сумма ущерба — более чем 60 млн рублей.