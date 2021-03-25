Йошкар-Ола, , 17:12 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 25 марта выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 23 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 12 412 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 11 533 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 28 человек. 200 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки умер один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 679 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 162 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 358 человек, из них у 348 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 36 пациентов, при этом госпитализированы 19 жителей Марий Эл.