Киев, , 17:11 — REGNUM В мире есть порядка двадцати государств, которые в связи со случаями осложнений c тромбами отказались от использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, а Украина продолжает использование индийской «реплики» этой вакцины, зачастую превращая этот процесс в шоу.

Об этом 25 марта в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политический эксперт Владимир Кацман, комментируя текущую ситуацию с вакцинацией.

«В принципе, каждая вакцина в первый раз проверяется на людях. Поэтому, здесь не бывает без ошибок. Но как можно назвать вакцинацию, кроме проваленной, если главный санитарный врач Виктор Ляшко после такой вакцинации заболевает коронавирусом», — задался вопросом эксперт.

Кацман обратил внимание на то, что вакцинация на Украине зачастую превращается в публичное мероприятие с целью популяризации этого мероприятия.

«Есть известные люди, которые, улыбаясь, прививаются прямо в студиях, нарушая тем самым закон о вакцинации, по которому надо обязательно находиться в стенах лечебного заведения. Верховная рада принимает закон, инициированный правительством Шмыгаля, по которому производитель и закупщик вакцин не будут нести никакой ответственности за последствия вакцинации. Как у Высоцкого: «Уколоться и упасть на дно колодца». Вот примерный план для населения по вакцинации», — отметил он.

Политолог обратил внимание на то, что на Украине ни один чиновник не ушел в отставку в связи с утилизацией неиспользованной вакцины от коронавируса CoviShield индийского производства.

«Неужели мы, развитая страна, заслуживаем такой вакцинации? Надо было как-то стимулировать наших ученых! В руках у нас была технология, которую привез Медведчук, но променяли ее на политику. Надо понимать, что есть государственные дела, а есть частные откаты», — подчеркнул Владимир Кацман.

ИА REGNUM напоминает, что за последние два дня на Украине зафиксировали два случая смерти после вакцинации — 24 марта в Черновцах после прививки умер мужчина, провизор одной из военных аптек города, а 23 марта в Одесской области Украины скончалась женщина-военнослужащий. 19 марта Верховная рада Украины одобрила законопроект, который освобождает всех причастных к программе вакцинации от COVID-19 за последствия применения вакцины.