Лондон, , 17:09 — REGNUM Великобритания вскоре может включить Францию в свой «красный список» из-за рисков, связанных с новыми вариантами коронавируса, и ужесточить контроль за прибытием людей и товаров из Франции. Об этом со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 24 марта сообщает Le Parisien.

Борис Джонсон после совещания с членами парламента заявил, что Франция возможно попадет в «красный список» Великобритании, уточнив, что «это то, что нам предстоит рассмотреть».

Борис Джонсон "Мы не можем исключать более жестких мер и будем применять их в случае необходимости».

Вместе с тем он рассказал о возможных сбоях в торговле между Францией и Великобританией, из-за проверок водителей грузовых автомобилей, прибывающих в порты Великобритании. «Очень серьезные сбои» предвидятся в распространении таких товаров, как продовольствие и медикаменты. В настоящее время водители грузовиков освобождены от ПЦР тестов и карантина.

Напоминаем, из стран, включенных в «красный список», на территорию Великобритании могут въезжать только граждане и имеющие статус резидента Соединенного Королевства и Ирландии, но и в этом случае они должны две недели находиться на карантине в гостинице за свой счет.