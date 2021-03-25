Саранск, , 17:08 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 25 марта выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 18 891 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 40 человек, всего с начала пандемии выздоровели 16 820 жителей Мордовии. 195 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки летальных случаев не было.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 24 марта в инфекционных стационарах республики лечение получали 555 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1996 человек.