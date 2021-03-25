Чебоксары, , 17:08 — REGNUM В Чувашии со склада фармацевтической компании изъято свыше 20 тонн медицинского спирта, на который не было документов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Подозреваемыми являются два работника одной из фармацевтических компаний Чебоксар, имеющей лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского применения. Правоохранители полагают, что мужчины незаконно сбывали в Чувашии медицинский спирт в пятилитровых и десятилитровых канистрах. В ведомстве отмечают, что на складе предприятия было изъято более 20 тонн спирта, документы на который представлены не были.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта без лицензии»).

Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, полиция устанавливает цель привоза данной продукции в Чувашию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Чувашии вступил в законную силу приговор в отношении членов преступной группы, которые занимались производством контрафактной алкогольной продукции. На одном из складов обнаружено свыше 5 тонн фальсифицированной спиртосодержащей продукции. Приговор выслушали восемь человек, все они осуждены условно.

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