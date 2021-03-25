Оренбург, 25 марта, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Оренбурге арестован лидер криминальной группы «Близнецы», причастный к организации серии вымогательств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбурсгкой области Изъятое оружие

Сегодня, 25 марта. Суд избрал в отношении 41-летнего оренбуржца меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему инкриминируют преступления по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Она предусматривает до семи лет лишения свободы.

Лидер группы был задержан в феврале 2021 года. Когда группировка возле развлекательного центра в Оренбурге избивала местного жителя и угрожала сжечь его имущество, вымогая деньги.

В полиции отметили, что оперативные сотрудники более двух лет вели кропотливую работу в отношении всей группы, известной в криминальной среде как «Близнецы». Ее участники занимались вымогательством денег у горожан и предпринимателей. Лидер группы называл себя «Царь Богов», а заслужившие признание участники получали от него золотые перстни с изображением паука.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Перстни членов группировки «Близнецы»

На протяжении 2019−2021 годов часть членов группировки была задержана. Лидер группы, ссылаясь на медицинский диагноз, пытался избежать привлечения к уголовной ответственности.

Во время обысков у участников «Близнецов» изъяты автомобили: один был угнан из другой страны и числился в розыске, еще один — бронированный, на котором передвигался лидер группы. Также изъято золото, документы, оружие.