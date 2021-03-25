Переславль-Залесский, Ярославская область, , 17:06 — REGNUM В Ярославской области депутатов Переславской городской думы, уличённых в конфликте интересов, не лишили мандатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование в Переславской гордуме

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Переславская межрайонная прокуратура установила, что два депутата — Роман Козлов (КПРФ) и Михаил Уваров-Корюгин («Единая Росия») — имели личную заинтересованность в принятии Генерального плана городского округа Переславль-Залесский. В частности, в Генплане менялось назначение земельных участков, принадлежащих жёнам депутатов. В этом случае народные избранники должны были предупредить о конфликте интересов, но не сделали этого.

О нарушении антикоррупционного закона прокуратура уведомила городскую думу. 25 марта 2020 года на заседании Переславской городской думы на голосование был поставлен вопрос о лишении Романа Козлова и Михаила Уварова-Корюгина депутатских мандатов.

На заседании было проведено тайное голосование. Народные избранники отказались лишать полномочий своих коллег. Из 16 проголосовавших только один депутат проголосовал «за».

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