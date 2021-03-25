Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Американскому актёру Джонни Деппу отказали в праве обжаловать приговор суда по делу против издания The Sun. Об этом 25 марта сообщает ВВС.

По данным ВВС, Депп обратился в Апелляционный суд для обжалования решения. Но судья отклонил ходатайство актёра и заявил, что апелляция «не имеет реальных шансов на успех».

В ноябре 2020 года Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете против издания The Sun. В 2018 году издание опубликовало статью с обвинениями актера в насилии по отношению к его бывшей жене Эмбер Хёрд.

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