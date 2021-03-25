Симферополь, , 16:50 — REGNUM Арбитражный суд Республики Крым вынес постановление о взыскании с ООО «Петро-Хэхуа» 23 млн рублей в пользу международного аэропорта «Симферополь». Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Петро-Хэхуа» в пользу Акционерного общества «Международный аэропорт «Симферополь» сумму неустойки (пени и штрафа) в размере 23 000 000,00 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000,00 рублей», — говорится в решении суда.

В сентябре 2019 года аэропорт «Симферополь» направил в Арбитражный суд Крыма иски к ООО «Петро-Хэхуа»: первый — о взыскании 124 815 274 рублей по договору подряда на строительство взлётно-посадочной полосы и о взыскании пени в размере 1 773 733 935 руб. Производство по второму иску приостановлено в декабре 2020 года.

Ранее аэропорт заключил контракт на строительство новой ВВП на 12,5 млрд рублей с ООО «Петро-Хэхуа». Работы по строительству объекта должны быть завершены в сентябре 2021 года.