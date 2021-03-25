Рязань, , 16:53 — REGNUM Новый крытый каток «Айсберг» начал работать 25 марта на улице Шевченко в Рязани. Кроме ледовой арены в здании разместили тренажёрный и фитнес-залы, сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплекс станет новой тренировочной площадкой для рязанских спортсменов и открыт для всех желающих. В спортшколу уже начался набор детей. На ледовой арене обустроили трибуны на 200 мест, тренажёрный зал и зал для фитнеса на 150 человек.

«Такой дворец должен быть не последним у нас, и по области, в том числе, чтоб можно было и в районах заниматься. Надеюсь, что у вас всё сложится хорошо. Желаю вам побед и самое главное здоровья, чтобы у вас всё получалось», — приветствовал на открытии хоккеистов губернатор Николай Любимов.

Каток построен в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость объекта составила порядка 270 млн рублей.