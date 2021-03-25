Вашингтон, 25 марта, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Американский истребитель F-35B Корпуса морской пехоты США по ошибке подбил сам себя во время учений на полигоне Юма в штате Аризона. Об этом 25 марта сообщает The Drive.

(сс) Official U.S. Navy Page F-35B

Отмечается, что в результате ошибки был сломан фюзеляж самолёта. При этом сам пилот не пострадал и вернул F-35B на авиабазу.

Данный инцидент признан крайне серьезным и отнесён к проблемам класса А. В данную категорию входят случаи, когда урон причинён на сумму не менее чем $2,5 млн, а также полное уничтожение самолёта или гибель пилота.

Издание напоминает, что данный инцидент произошёл 12 марта, но информация о нём стала известна только сейчас. Пока что неизвестно, что именно стало причиной ошибки.