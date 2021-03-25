Белгород, , 20:08 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша 25 марта в рамках рабочей поездки в Белгородскую область познакомился с опытом реализации проекта ООО «Фабрика информационных технологий» — «IT-парк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Белгородский проект «IT-парк» реализуется с 2017 года. В IT-парке работают по упрощенной системе налогообложения. Делегацию Калужской области познакомили с ведущими программным продуктами резидентов в сфере образования, туризма, здравоохранения. В настоящее время Белгородская область среди трех регионов России, которые в тестовом режиме пробуют федеральное мобильное приложение «Здоровье». Вместе с этим здесь разработан собственный программный продукт — мобильное приложение «Электронный рецепт». Оно позволяет хранить рецепт в собственном смартфоне, напоминать о времени приема лекарства и дает возможность скорректировать дозировку с помощью врача без визита к нему.

В сфере туризма разрабатываются программные решения для учета туристического потока. В частности, рассматриваются возможности контроля за количеством туристов с помощью систематизации информации, поступающей из учреждений культуры, билетных касс, социальных сетей. C 2021 года в Белгородской области запускается цифровое ГТО. Через месяц стартует первый этап, участниками которого станут школьники с 1 по 11 классы. В итоге будет создана цифровая карта, которая позволит понимать все компетенции детей. На втором этапе цифрового ГТО для учащихся 7−10 классов, проявивших способности к программированию, будет проведен IT-лагерь.

Подводя итог посещения IT-парка, губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что в Белгородской области реализуются «интересные проекты, без которых жизнь сегодня в городе организовать очень сложно».

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