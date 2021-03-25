Лондон, , 16:49 — REGNUM Сотрудники одной из британских команд «Формулы-1» помещены на карантин в Бахрейне из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом 25 марта сообщает Sun.

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Имена сотрудников и название команды заразившегося не называются. Известно, что в чемпионате «Формулы-1» в сезоне-2021 выступят три британские команды: «Макларен», «Уильямс», «Астон Мартин».

Первый этап «Формулы-1» пройдет 26−28 марта в Бахрейне.

Все прибывающие в Бахрейн должны сдать тест на коронавирус, после чего отправиться на изоляцию в отель до получения результатов.