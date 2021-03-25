Тобольск, Тюменская область, , 16:48 — REGNUM Присвоить аэропорту Тобольска имя легендарного атамана Ермака Тимофеевича просит директор Института российской истории РАН, член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, доктор исторических наук Юрий Петров. Его обращение опубликовано на сайте Уральского отделения Российской академии наук.

По мнению Юрия Петрова, среди множества великих людей, имеющих право претендовать на увековечивание памяти в названии аэропорта города Тобольска, главенствующее место занимает атаман Ермак.

Напомним, Общественная палата Тобольска предложила пять имён выдающихся земляков для народного голосования на наречение нового аэропорта. В финальный список вошли архитектор и картограф Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, художник Василий Перов, поэт Пётр Ершов и этнограф Михаил Знаменский. Имени Ермака в списке нет.

Меж тем, как отмечает доктор исторических наук Юрий Петров, территория к востоку от Урала до конца XVI века была малонаселённой, совершенно неизученной и находилась под властью правителей, зачастую враждебно настроенных по отношению к России. Первопроходец Ермак не принёс с собой насилия и поголовного истребления коренного населения, а наоборот, защищал его от самоуправства, гнёта и враждебных набегов.

Присвоение аэропорту Тобольска имени Ермака, по мнению Юрия Петрова, «не приведёт к нарушению межнационального согласия, поскольку сам Ермак следовал принципам религиозной и национальной терпимости, благодаря реализации которых Россия стала многонациональным и многоконфессиональным государством, где сохраняются самобытные этносы со своей уникальной культурой».

Ранее с просьбой имя Ермака тобольскому аэропорту предложила организация «Союз казаков — воинов России и зарубежья» мотивируя тем, что Тобольск расположен рядом с местом последней битвы выдающегося первопроходца Урала и Сибири.

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