Санкт-Петербург, 25 марта, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Батареи в домах Санкт-Петербурга останутся горячими до конца апреля-начала мая, пока в городе на Неве не установится устойчивая теплая погода. Об этом 25 марта телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома и ТЭЦ

Принять решение об окончании отопительного сезона коммунальщикам поможет прогноз погоды. Согласно правилам, холодными батареи могут стать при условии, что в течение пяти дней за окном сохраняется теплая погода, и средняя температура воздуха не опускается ниже +8 градусов или же резко повысилась.

Согласно показателям прошедших лет, отопительный сезон в Северной столице завершится в конце апреля, либо в начале мая.

«Мы не ставим дат окончания на месяц вперед, а ориентируемся на погоду, когда будет тепло. Пока отопительный сезон продолжается», — подытожили в комитете.