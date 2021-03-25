Курск, , 16:43 — REGNUM Бывший первый заместитель губернатора Курской области Станислав Набоко назначен генеральным директором ФАУ «РОСДОРНИИ» — института диагностики автомобильных дорог. Как сообщает ИА REGNUM, информация о новом руководителе размещена на официальном сайте учреждения.

Набоко в течение последних двух лет занимал пост вице-губернатора Курской области. 15 марта 2021 года он провёл свой последний рабочий день на этом посту.

Сообщалось, что после отставки он собирается работать в Федеральном научно-исследовательском институте «РОСДОРНИИ».

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