Рабочий посёлок Любинский, Омская область, , 16:41 — REGNUM В Омской области завершено расследование уголовного дела по факту пожара, в результате которого погибли мужчина и маленький ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в областном следственном управлении СКР.

Пожар произошёл утром 10 января в р. п. Любинский в частном доме на несколько семей. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, пьяный 30-летний мужчина бросил непотушенный окурок в мусорное ведро. Произошло возгорание и сильное задымление. От острого отравления окисью углерода погибли сам мужчина и его трёхлетняя дочь. 24-летняя супруга и пятилетний сын пострадали. Их помог вынести из горящего дома сосед.

«Расследование завершено, учитывая желание родственников погибшего, несмотря на то, что обвиняемый скончался, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, В Белгородской области в ходе тушения пожара в жилом доме в селе Гостищево обнаружены тела двух человек.

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