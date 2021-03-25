Чебоксары, , 16:41 — REGNUM В Чувашии на фоне ежегодного выявления необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения увеличивают посевную площадь. В 2021 году она превысит 550 тыс. гектаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании регионального правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

По его словам, начало весенне-полевых работ в этом году «ожидается значительно позже прошлого» — в начале апреля. В 2020 году работа на полях началась 14 марта, сев — 31 марта, что стало самым ранним «за последние десять лет».

«В целом яровой сев предполагается провести на площади 290 тыс. гектаров, это на 10 тыс. гектаров меньше, чем в 2020 году, благодаря увеличению площади сева озимых зерновых культур. Вся посевная площадь в 2021 году прогнозируется на уровне 550,1 тыс. гектаров, на 0,3% выше к уровню 2020 года. Традиционно в прогнозной структуре посевных площадей более 50% займут зерновые и зернобобовые культуры», — сказал Сергей Артамонов.

По его словам, в структуре посевных площадей картофель составит 3,5%, кормовые культуры — 37%, овощи — 0,7%. Под урожай 2021 года посеяно более 100,5 тыс. гектаров озимых зерновых.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2021 году предполагают ввести в оборот 7 тыс. необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, из них более 2,44 тыс. га — в Алатырском районе.

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