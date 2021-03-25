Москва, , 16:39 — REGNUM В Москве мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки в одном из московских торговых центров. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

По данным СК, 20 марта в дневное время в одном из ТЦ преступник совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Жертва сообщила о случившемся родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что 23-летний подозреваемый был установлен и задержан в короткий срок. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Задержанному предъявили обвинение, суд принял решение заключить его под стражу.