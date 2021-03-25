Бразилиа, , 16:38 — REGNUM В Бразилии футбольным клубам теперь запрещено менять тренеров чаще, чем один раз в сезон. Об этом 25 марта сообщает Record.pt.

Отмечается, что Бразильская конфедерация футбола (CBF) представила такое предложение клубам и получила одобрение: 11 голосов — «за», девять — «против».

Согласно новому правилу, если клуб увольняет второго тренера за сезон, то он может назначить только временного специалиста, который уже работает в команде.

Кроме того, один тренер в течение сезона может поработать не более чем в двух командах.