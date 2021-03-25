Ярославль, 25 марта, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославле меняют руководителя подконтрольного мэрии Ярославля АО «Вознесенский». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам власти города.

Wikimedia.com Вознесенские казармы — помещения АО «Вознесенский»

25 марта должно было состояться заседание совета директоров предприятия, на котором в повестке дня стоял вопрос о прекращении полномочий генерального директора Марии Ярагиной.

Накануне наша редакция получила анонимное письмо якобы от сотрудника «Вознесенского» в защиту Ярагиной. В нём говорилось, что директор сопротивляется планам продажи части помещений Вознесенских казарм. Эти планы автор письма приписывает руководству города. Источник ИА REGNUM, близкий к мэрии Ярославля, подтверждает эту информацию.

А вот депутатам муниципалитета Ярославля подобное письмо уже пришло за подписью сотрудников «Вознесенского». В нём идёт речь не о мотивах увольнения Марии Ярагиной, а о её заслугах перед предприятием. Сотрудники просят народных избранников вмешаться в ситуацию и не допустить увольнения.

«За время своей работы Ярагина Мария Александровна осуществила капитальный ремонт фойе КСК, построен новый гардероб, санузел для инвалидов, меняется территория Общества. И самое важное развивается новое направление деятельности: «Школа танцев «Вознесенская», где также проведен комплексный ремонт помещений. За счет работы коллектива Общества сохраняется объект культуры федерального значения — «Комплекс Вознесенских казарм», имеющий очень важное значение для всех жителей Ярославля. Учитывая вышесказанное, члены коллектива Общества просят Вас сохранить акционерное общество «Вознесенский» и оставить на должности генерального директора — Ярагину Марию Александровну», — говорится в письме.

Возможно, позиция коллектива сыграла свою роль. Назначенное на 25 марта заседание совета директоров не состоялось. Оно было перенесено.

Отметим, что Мария Ярагина входит в команду мэра города Владимира Волкова. В Ярославль она перебралась вслед за ним из Переславля-Залесского в 2018 году.