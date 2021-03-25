Москва, , 16:32 — REGNUM География поездок и рабочих встреч президента России Владимира Путина будет расширяться — в зависимости от того, как его организм будет реагировать на прививку от коронавируса.

Владимир Путин Kremlin.ru

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На встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства 25 марта Путин напомнил, что вакцинировался от COVID-19.

Владимир Путин «Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут, и буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта Путин вакцинировался от коронавируса одним из российских препаратов. В Кремле заявляют о том, что глава государства нормально переносит вакцинацию.

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