Чебоксары, 25 марта 2021, 16:32 — REGNUM В Чувашии в 2021 году предполагают ввести в оборот 7 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, из них более 2,44 тыс. гектаров — в Алатырском районе. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
На заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил, что в Чувашии насчитывается 28 тыс. гектаров необрабатываемых сельхозземель
Согласно постановлению, 2,44 тыс. гектаров земель планируется ввести в Алатырском районе, 870 гектаров — в Шумерлинском районе, 720 гектаров — в Марпосадском районе, 560 гектаров — в Аликовском районе.
За последние четыре года, по данным минсельхоза, в Чувашии ввели в оборот 96,8 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.