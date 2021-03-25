Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Чувашии в 2021 году предполагают ввести в оборот 7 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, из них более 2,44 тыс. гектаров — в Алатырском районе. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил, что в Чувашии насчитывается 28 тыс. гектаров необрабатываемых сельхозземель

«Запланированный объём ввода в оборот необрабатываемых земель в текущем году составляет 7 тыс. гектаров, то есть 25% от площади необрабатываемых земель», — сказал глава чувашских аграриев.

Согласно постановлению, 2,44 тыс. гектаров земель планируется ввести в Алатырском районе, 870 гектаров — в Шумерлинском районе, 720 гектаров — в Марпосадском районе, 560 гектаров — в Аликовском районе.

За последние четыре года, по данным минсельхоза, в Чувашии ввели в оборот 96,8 тыс. гектаров необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения.

«При этом в ряде муниципальных районов, к сожалению, продолжается выявление таких земель. В прошлом году выявили в Алатырском, Козловском, Моргаушском, Цивильском районах. Дополнительно выявлено 9,5 тыс. гектаров необрабатываемых земель. В принципе, это неплохо. Наоборот просим, если такие земли находят, быстрее показать, чтобы могли принять меры», — отметил Сергей Артамонов.