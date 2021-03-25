Москва, , 16:31 — REGNUM Олимпийский комитет РФ (ОКР) отправил в Международный олимпийский комитет (МОК) запрос на использование фрагмента из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ во время награждения на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония). Об этом 25 марта сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы провели дополнительные консультации, в т.ч. и с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев РФ, согласились с этим предложением, — цитирует ТАСС Позднякова. — Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения данной композиции».

Согласно вердикту Международного арбитражного суда в Лозанне, до середины декабря 2022 г. на ЧМ и ОИ российские спортсмены обязаны выступать без нацфлага и гимна.