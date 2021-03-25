Москва, , 16:31 — REGNUM В ближайший год численность мигрантов в России не вернется к цифрам 2019 года и начала 2020-го. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил директор Центра статистики и науки о данных РЭУ им. Г. В. Плеханова Никита Эпштейн.

«Основная причина — это неопределенная ситуация с пандемией, открытием границ и передвижением граждан практически всех стан мира, — сказал Эпштейн. — И вторая причина — спад российской экономики, неутешительные темпы ее восстановления и стабилизации. Во время пандемии закрывались предприятия и организации, люди оставались без работы. И если высвободившиеся работники пойдут на рабочие места, которые занимали мигранты, то самим мигрантам непросто будет найти работу. Хотя пока мы этого не видим — жители РФ крайне неохотно идут на низкоквалифицированную работу. Зимой все почувствовали нехватку мигрантов в сфере строительства, ЖКХ и других».

При этом, как уточнил экономист, рост миграционного потока в Россию можно будет увидеть уже в 2021 году.

«Но стоит обратить внимание на изменение формы трудовых потоков и дальнейшей занятости, — призвал он. — В частности возрастут «теневые» соглашения, нарушения стандартов охраны труда и т. д. Возможно, будет и увеличение числа иностранных граждан, желающих получить вид на жительство, чтобы упрочить свое положение в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с трудовой миграцией в РФ высказался экономист Михаил Делягин.

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