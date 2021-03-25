Волгоград, , 16:31 — REGNUM Главным тренером волгоградского «Ротора» де-юре будет один из помощников Юрия Батуренко. Об этом 25 марта сообщил гендиректор клуба Андрей Рекечинский.

«В ближайшее время решим, кто из помощников де-юре займёт место главного тренера. Де-факто руководить командой будет Батуренко», — цитирует Рекечинского Sport24.

Он добавил, что в тренерском штабе Батуренко есть помощники с лицензией. Кроме того, у «Ротора» есть месяц после увольнения Александра Хацкевича, чтобы представить документы для лицензирования.

Ранее сообщалось, что Юрий Батуренко не может возглавлять «Ротор» из-за отсутствия у него лицензии PRO. Он возглавил команду 21 марта после увольнения Хацкевича.

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