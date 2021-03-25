Москва, , 16:30 — REGNUM Для того, чтобы в РФ остановился рост объема наличных денег, необходимо стабилизировать ситуацию в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев.

«Для того, чтобы остановить рост объема наличных денег, необходимо стабилизировать ситуацию в экономике и продемонстрировать населению и бизнесу, что устойчивость экономики высокая, это повысит доверие и деньги постепенно вернутся в банки, — сказал он. — Но пока население не будет активно возвращать деньги на счета. Ситуация не полностью прояснилась, да и ставки реальной доходности ниже нулевых значений. В связи с этим повышение ставки ЦБ будет способствовать росту у населения интереса к депозитам. А переход ЦБ на нейтральную монетарную политику со временем позволит частично вернуть деньги на счета в банки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Алиев объяснил, почему для экономики РФ вреден рост объема наличных денег.

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