Иваново, , 16:30 — REGNUM Число преступлений, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в Ивановской области в 2020 году вырос на 52,4% — с 2349 до 3580. Такие данные содержатся в отчёте начальника УМВД России по Ивановской области полковника полиции Владимира Жигайло в облдуме 25 марта. Текст отчёта опубликован на сайте УМВД.

Согласно данным, представленным в отчёте, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено каждое четвёртое преступление, зарегистрированное в 2020 году, или 26%.

«По нашим оценкам ущерб от мошеннических действий, совершаемых дистанционным (бесконтактным) путём составил около 380 млн руб. (379 млн 957 тыс. 225,35 руб.)», — уточнил Жигайло, добавив, что наибольшую проблему представляют хищения такого типа, на которые приходится почти одна пятая часть от всех преступлений, зарегистрированных в регионе.

В УМВД пытаются адекватно реагировать на рост IT-преступности — созданы специализированные подразделения, в результате удалось увеличить раскрываемость таких преступлений с 18,5% в 2019 году до 21,3% в 2020 году.