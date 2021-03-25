Сясьстрой, , 16:40 — REGNUM В Ленинградской области начались ледовзрывные работы, чтобы уберечь регион от сильных весенних паводков. Для обеспечения безаварийного пропуска весенней большой воды только при первых работах было потрачено около 150 кг тротила. Об этом 25 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

В Ленобласти потратили около 100 кг тротила на первые ледовзрывные работы ГУ МЧС по ЛО

Первые подрывы льда были совершены в Волховском районе, в городе Сясьстрой. На площади ледяного поля около 2 тыс. кв. метров в устье реки Сясь, в месте впадения реки в Ладожское озеро, специалисты прорубили около 30 лунок, в которые заложили 98 кг тротила.

«Ледовзрывные работы запланированы до 1 апреля. В планах шесть участков общей площадью 12 тысяч кв. метров», — уточнил собеседник агентства.

Следующие взрывные работы запланированы на 26 марта на Свирской губе Ладожского озера, в месте впадения реки Свирь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти готовятся взрывать лёд на реках