Загреб, , 16:30 — REGNUM Экшен-игра Serious Sam 4 получила полную поддержку пользовательских модификаций. Об этом 25 марта сообщает издание PC Gamer.

Обладатели игры получат бесплатный доступ к редактору The Serious Editor, который позволит им создать собственные уровни для Serious Sam 4. Помимо этого, теперь в «Мастерской Steam» можно скачивать творения других игроков.

Напомним, релиз Serious Sam 4 состоялся в сентябре 2020 года. Проект получил множество положительных отзывов в Steam.

