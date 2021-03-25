Рязань, , 16:31 — REGNUM Изменение границ Рязани одобрили депутаты городской думы 25 марта. Площадь областного центра уменьшиться на 31 гектар, на которых разместится парк «Патриот», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Три участка рядом с Ходынинским сельским поселением отойдут в ведение Рыбновского района. Затем районные депутаты в порядке законодательной инициативы внесут в областную думу проект закона об изменении границ муниципальных образований. После всех корректировок начнётся строительство парка «Патриот», в котором разместят военную технику и оборудуют вертолётную площадку.

Соглашение о создании парка в 2018 году подписали правительство региона и ФПК «Инвест».