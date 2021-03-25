Луганск, , 16:26 — REGNUM Бронетехника ВСУ размещена на территории школьного стадиона в населённом пункте Попасная, сообщили 25 марта в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

По данным Луганска, в Попасной ВСУ разместили три бронетранспортёра МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач лёгкий бронированный). Таким образом украинская сторона нарушает допмеры контроля режима прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 марта, ВСУ обстреляли из миномётов и гранатомётов сёла Лозовое и Нижнее Лозовое в ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР