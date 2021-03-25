Луганск, 25 марта, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Бронетехника ВСУ размещена на территории школьного стадиона в населённом пункте Попасная, сообщили 25 марта в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ в Донбассе

По данным Луганска, в Попасной ВСУ разместили три бронетранспортёра МТЛБ (многоцелевой транспортер-тягач лёгкий бронированный). Таким образом украинская сторона нарушает допмеры контроля режима прекращения огня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 марта, ВСУ обстреляли из миномётов и гранатомётов сёла Лозовое и Нижнее Лозовое в ЛНР.