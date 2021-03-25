Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Популярная многопользовательская игра Dota 2 получит масштабное обновление, призванное сделать проект более понятным для новичков. Об этом 25 марта сообщает издание PC Gamer.

Главным нововведение обновления станет «режим нового игрока» с фиксированным списком героев. Разработчики полагают, что он поможет новичкам быстрее освоиться в Dota 2, не тратя слишком много времени на изучение способностей всех персонажей.

Напомним, выход обновления приурочен к премьера аниме-сериала «DOTA: Кровь драконов». Все эпизоды шоу уже доступны на Netflix.

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